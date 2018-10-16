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YÜKSEL AYTUĞ
16 Ekim 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

Oyuncu Ceren , bir takipçisinin " mısınız?" sorusunu kinayeli bir şekilde yanıtladı:
"Soyumuz Hindistan diye ineklere tapmıyorum! Elhamdülillah Müslüman'ım. Gerçi bazen öküzleri yanımda gezdirmişliğim oldu, o da sanırım genlerden."

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