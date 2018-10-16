Oyuncu Ceren Hindistan, bir takipçisinin "Müslüman mısınız?" sorusunu kinayeli bir şekilde yanıtladı:

"Soyumuz Hindistan diye ineklere tapmıyorum! Elhamdülillah Müslüman'ım. Gerçi bazen öküzleri yanımda gezdirmişliğim oldu, o da sanırım genlerden."