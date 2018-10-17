Geçen hafta İngiltere'deki bir kraliyet düğünü, BBC yüzünden skandala dönüştü. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın dokuz numaralı varisi Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, Windsor Şatosu'nda düzenlenen bir törenle evlendi. Ancak düğünü canlı yayınlayan BBC'nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun "Ne güzel gelinlik" sözlerini yanlış anlayınca, Prenses Eugenie'nin kiliseye gelişinde, ekranda 'Ne güzel göğüsler' yazısı belirdi. Ses tanıma sistemi, sunucunun gelinlik için kullandığı 'dress' sözcüğünü, 'göğüs' anlamına gelen 'breast' sözcüğüyle karıştırmıştı. Olayı duyunca, 'İyi ki bu otomatik alt yazı sistemi bizde kullanılmıyor' diye düşündüm. Zira bizim dilimizde de fonetik olarak tehlikeli bir şekilde benzeşen kelimeler var. Örneğin, bir canlı yayın sırasında 'Filanca kişi için gözaltı kararı çıktı' cümlesinin içerdiği riski bir düşünün. Allah korusun yani!