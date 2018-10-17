Bu sütunlarda, sektörün 'cefakarları' kameramanlar için kim bilir kaç takdir yazısı yazmışlığım vardır. Onlar sadece 30 kiloluk kameraları değil, sektörün tüm yükünü omuzlar. Şahit olduklarının yarısı, 'yayınlanamayacağı' için montaj masasında kalır. Ama o dayanılmaz acıların, felaketlerin tortusu da kalp kapakçıklarına yerleşir.

Atv kameramanı Ercan Akbıyık kardeşim de belli ki hepimizden habersiz 'biriktirdiği' bu arşivin kurbanı oldu. 39 yaşındaki vedası hepimizi derinden üzdü, yaraladı.

Müge Anlı, kötü haberi canlı yayında paylaşırken gözyaşlarına boğuldu.

Atv'nin sabah haberlerini sunan Nihan Günay da salı günkü bülteni onun haberiyle kapatmak istedi.

Yapamadı.... "Ercan'ı kaybettik" diyebildi ve hıçkıra hıçkıra stüdyoyu terk etti...

Ercan'dan geriye onlarca görüntünün yanı sıra bir de minicik evlat yadigar kaldı. Ona müthiş bir miras bıraktı Ercan kardeşim.

Kimsenin hakkında en küçük bir olumsuz nitelemede bulunamayacağı, istisnasız herkesin sevdiği bir baba... Kim bilir belki de Allah, sadece çok sevdiği kullarına nasip ettiği 'ölümlerin en güzeline' layık bulduğu için onu uykusunda cennetine çağırdı...