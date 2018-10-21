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YÜKSEL AYTUĞ
21 Ekim 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

‘Neden bitti?’ dediğim diziler

1'de gündüz saati ''un eski bölümlerinden birine rastlayınca, kumandayı sehpanın üzerine bırakarak ekrana dalıp gittim.
Bana göre 'Leyla ile Mecnun', absürt komedi kulvarında 'devrim' niteliği taşıyan 'kült' dizilerin başını çekiyordu. Böyle bir dizinin TRT ekranlarında yayınlanması ise ayrı bir 'devrim' olarak nitelenebilirdi. İçimden, 'Keşke yeni bölümleri çekilse de yeniden izleyebilsem' diye geçirirken, aklıma aynı durumdaki başka diziler geldi: 'Kanıt', 'Yeşil Deniz', 'Behzat Ç.', 'İşler Güçler'... Söyleyin, bunların yeni bölümleri çekilse izlemez misiniz? Ben keyifle izlerim doğrusu.
Haydi o zaman siz de 'Yeniden çekilse ayıla bayıla izlerim' dediğiniz dizilerin listesini gönderin bakalım. Belki yapımcılarının kulağına kar suyu kaçırırız birlikte...

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