Ferzan Özpetek'in filmlerini severim. Geçen sezon vizyona giren 'İstanbul Kırmızısı'na bayılmıştım mesela. Ama önceki gece küçük bir davetli topluluğuyla birlikte galasına katıldığım 'Napoli'nin Sırrı' için ne yazık ki aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Zira gerilim/polisiye türü, Özpetek için sonu mağlubiyetle biten zorlu bir 'deplasman' olmuş.

Bir de... Filmin başındaki erotizm ile pornografi arasındaki sınırı sık sık ihlal eden o sert ve çirkin sevişme sahnesinden rahatsız oldum. Beni tanıyanlar bağnaz biri olmadığımı bilir. Özellikle söz konusu sanat olunca, esneyebildiğim yere kadar esnerim. Ancak bu sahne; bırakın ailenizi, bir sinema salonunda dostlarla birlikte topluca izlenebilecek gibi değildi. Eğer galada gösterildiği haliyle vizyona girerse, bu sahne için artı 18'in bile yetersiz kalacağına inanıyorum.

İnandığım bir başka şey daha var... Ferzan Özpetek'in yeteneğine sahip bir yönetmen, o gecenin tutku ve şehvetini, pornografinin karanlık dehlizlerine dalmadan da izleyicisine hissettirebilirdi.