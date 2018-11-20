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YÜKSEL AYTUĞ
20 Kasım 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Bir minicik eleştiri

Olumsuz eleştiriye girişmeden önce peşin peşin söyleyeyim: Show Ana Haber'i sunan 'i son derece başarılı buluyorum.
Özellikle de haberlerin arasına sıkıştırdığı isabetli mini yorumlarını dört gözle bekliyor, bazılarına da bizim 'Ne Demiş?' kutucuğunda yer veriyorum.
Ancaaaak... Tercih ettiği abartılı kostümlere itirazım var.
Tabii ki haber spikerliğinin bir 'üniforması' olamaz. Her sunucu, kendini ifade edecek özel tercihler kullanabilir.
Ancak Ece Üner'in son zamanlarda 'tuvalet' giyerek haber sunmasını fazla abartılı buluyorum.
Tabii ki bu benim kişisel görüşüm.
Kesin kanaati ise her zaman olduğu gibi okurlarıma bırakıyorum. Ama bir haber sunucusunun Türk sanat müziği eseri okuyacakmış gibi durup da, memleketin en dramatik haberlerini sunmasını azıcık yadırgıyorum doğrusu.

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