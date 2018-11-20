Bunu, hafta sonu haber bültenlerine konu olan bir olayla daha iyi anladık.

Adana'da içinde iki kadın bulunan cip, trafikte kendisine yol vermeyen halk otobüsünün önüne kırmış.

Kadınlar aşağı inip yine bir kadın olan halk otobüsü şoförü Şule Topal'ı evire çevire dövmüşler.

Geçen hafta beni en çok şaşırtan ve üzen haberlerden biri de; eline tabanca alan bir gelinin, düğün arabasından inip havaya ateş etmesiydi.

Yahu bu ülkede şiddetten en çok mağdur olan kesim kadınlar değil mi? Biz bu sütunlarda 'Terörü bu ülkeden anaların duyarlılığı silecek' diye boşuna mı yazılar döşendik? Güvendiğim son dağlara da karlar mı yağıyor yoksa? Aman diyeyim...