'Yasak Elma' dizisindeki aşk ilişkileri örümcek ağına döndü. Kimin kimle ne yaptığını takip etmek için havaalanı kulelerinde görev yapan hava trafik kontrolörlerinin maharet ve dikkati gerekli olmaya başladı.

Şimdi size aklım yettiğince, dilim döndüğünce son bölümlerde yaşananları özetlemeye çalışayım.

Bakalım ipin ucunu bulabilecek misiniz?

Halid'in karısı Yıldız'ın eski sevgilisi (Kemal) bir anda ortaya çıkıverdi.

İlk başlarda şoför sandığımız Kemal'in zengin bir işadamı olduğu anlaşıldı. Halid'in eski eşi Ender ile menfaat birliği yapan Kemal'in asıl hedefi ise bir türlü unutamadığı Halid'in üçüncü eşi Yıldız'ın tekrar gönlünü çalabilmekti. Dizideki belki de tek saf ve temiz aşk olan Alihan ile Zeynep arasındaki ilişki de rayından çıkıverdi.

İki genç hayatlarını birleştirmeye hazırlanırken, Ender ne yaptı etti, anlaşma imzalayarak Alihan ile evlendi. Bu arada Halid'in kızıyla da yakınlaşan Kemal'i, Yıldız kıskanmaya başladı.

Böyle olurca, eski aşkı Kemal tekrar kafasına takılır oldu. Belli ki yıllar önce yarım kalan aşk yeniden alevlenecek. Aklına estikçe eski karısı Ender ile de yatağa giren Halid'in bu aldatma macerasından haberdar olan Yıldız ise önce isyan etti ama Halid özür dileyince bayrakları suya indirdi ve olayı kabullenip evliliğine devam etme kararı aldı.

Nasıl? Sizin de beyin devreleriniz ısınmaya başladı değil mi? Yok eğer hâlâ bir şey anlamadıysanız, dizi izleyicilerinden birinin, sizin gibi takipte güçlük çekenler için hazırladığı 'ilişkiler şemasına' bir göz atmanızı tavsiye ederim.

Yakında diziler başlamadan önce jenerik yerine 'kullanım kılavuzu' yayınlanırsa, şaşırmayacağım.