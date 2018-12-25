Moda yazarımız Pelin Kaya günlerdir GÜNAYDIN'ın muhteşem yeni yıl partisindeki şıklık yarışını yazıyor.

En son pazar günü partinin şık erkeklerini değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Değerlendirmesinin her satırına katılmama rağmen, bir konuyu eksik buldum. Ev sahibi GÜNAYDIN ekibinin erkek ve kadınlarının muazzam şıklık ve zarafetlerinden söz etmemiş.

Levon Kordonciyan imzalı smokinlerle geceye katılan GÜNAYDIN'ın perde arkasındaki görünmez kahramanları, tek kelime ile harika görünüyorlardı. İspatı da işte bu fotoğraf. Kendimi saymıyorum tabii ki ama gazetemizin şahane sayfalarını tasarlayan görsel ekibinden sevgili mesai arkadaşlarım Cengiz Baksi ile Ekrem Yüce'ye bir bakar mısınız lütfen?

Ödül almaya bile yırtık kot, buruşuk gömlekle gidenlere GÜNAYDIN ekibinin verdiği ders unutulacak gibi değildi.