Çevre konusunda artık herkesin sadece kendi evinin önünü temizlemesi yetmiyor.

Buna hevesli olmayanları da teşvik etmek gerekiyor.

CNN Türk'te haber aralarında 'Çevre Dedektifi' klipleriyle karşımıza çıkan Güven İslamoğlu, bu duyarlılığın medya ayağında önemli bir mesai harcıyor.

Vatandaşlar, gördükleri çevre koruma ihlallerini video ve fotoğraf şeklinde İslamoğlu'na gönderiyor. O da kendi yorumunu katıp hem farkındalık yaratıyor, hem de ilgilileri uyarıyor. Programa görüntü gönderenler ise bu hizmetleri karşılığında üzerinde 'Çevre Dedektifi' yazan yeşil bir şapka kazanıyorlar.

Yaşlı dünyamızın fazla vakti kalmadı. Hem aklımızı, hem de yeşil şapkamızı başımıza geçirelim.