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YÜKSEL AYTUĞ
04 Ocak 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Yaşasın Minika Çocuk dergisi!

Hem de ne yaşasın...
Ailece kurtarıcımız oldu.
Soğuk ve yağışlı kış günlerinde bizim minik Ela'yı evde oyalamanın en pratik ve faydalı yöntemi haline geldi Turkuvaz Yayın Grubu'nun aylık çocuk dergisi Minika Çocuk...
Bizimki ciddi ciddi derginin yolunu gözler oldu.
Nasıl gözlemesin ki! Onun yaşındaki bir çocuk için bundan daha eğlencelisi, yararlısı olur mu? Mesela bu ay derginin içinden çıkan 'Kardan adamı giydirelim' yapıştırmalarına bayıldı. İstanbul'a bir türlü kar yağmayınca, ona verdiğim kardan adam yapma sözünü yerine getirememiştim.
İmdadıma dergi yetişti. Oturduk birlikte halının üzerine, yaydık dergiden çıkan şahane karton ve çıkartmaları önümüze, kardan adamımızı şekilden şekle soktuk.
Sadece o mu? 0-3 yaş için özel olarak hazırlanan Minik Adımlar dergiciği sayesinde yeni renkleri, hayvanları, kelimeleri, sayıları ve kavramları büyük bir keyifle öğrendik. Kardan adamın kışın, sörfün yazın yapılacağını, kışın pekmez içildiğini, ilkbaharda uçurtma uçurulacağını da...
Ben çocuk eğitiminde 'kontrollü' olmak kaydıyla televizyon izlenmesine karşı değilim. Ama televizyon, çocuğu biraz 'edilgen' hale getirip hantallaştırıyor. Minika Çocuk ise hem Ela'nın hayatına aksiyon getirip motor becerilerini, öğrenme yeteneğini artırıyor, hem de yararlı bilgileri eğlence yoluyla zihnine çok daha kolay yerleştirmesini sağlıyor.
Başta Genel Yayın Yönetmeni H.Salih Zengin, Yayın Direktörü Aslıhan Sarp İşman ve Yayın Danışmanları Erol Erdoğan ile Elçin Koyuncu olmak üzere Minika Çocuk dergisine emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.

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