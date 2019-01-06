Tabii ki astrolog filan değilim. Bu nedenle 'yüzde yüz tutacak' kehanetlerde bulunup kendimi 'garantiye' aldım. İşte yeni yılda 'mutlak' tutacak kehanetlerim:

Müge Anlı yine cinayetleri çözecek, kayıpları bulacak, ayrı düşenleri kavuşturacak.

Kanallar yine göle maya çalar gibi yeni dizi yayınlayacak. En az yarısı, üç-beş bölüm sonra ekrandan kaldırılacak.

Çeşitli yarışmalar vesilesiyle kaynanalar çemkirecek, gelinler yalandan ağlayacak.

Survivor'a en az bir 'aykırı' karakter bulunup milleti gıcık etmesi sağlanacak.

O Ses Türkiye jürileri yine "Sesin güzel ama duyguyu bize geçiremedin" diyecek.

Kim Milyoner Olmak İster?'in ilk sorusunda elenenler sanal âlemde yine 'fenomen' olacak.