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YÜKSEL AYTUĞ
06 Ocak 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

2019’un ekran falına baktım

Tabii ki astrolog filan değilim. Bu nedenle 'yüzde yüz tutacak' kehanetlerde bulunup kendimi 'garantiye' aldım. İşte yeni yılda 'mutlak' tutacak kehanetlerim:
yine cinayetleri çözecek, kayıpları bulacak, ayrı düşenleri kavuşturacak.
Kanallar yine göle maya çalar gibi yeni dizi yayınlayacak. En az yarısı, üç-beş bölüm sonra ekrandan kaldırılacak.
Çeşitli yarışmalar vesilesiyle kaynanalar çemkirecek, gelinler yalandan ağlayacak.
Survivor'a en az bir 'aykırı' karakter bulunup milleti gıcık etmesi sağlanacak.
O Ses jürileri yine "Sesin güzel ama duyguyu bize geçiremedin" diyecek.
Kim Milyoner Olmak İster?'in ilk sorusunda elenenler sanal âlemde yine 'fenomen' olacak.

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