Tabii ki astrolog filan değilim. Bu nedenle 'yüzde yüz tutacak' kehanetlerde bulunup kendimi 'garantiye' aldım. İşte yeni yılda 'mutlak' tutacak kehanetlerim:
Müge Anlı yine cinayetleri çözecek, kayıpları bulacak, ayrı düşenleri kavuşturacak.
Kanallar yine göle maya çalar gibi yeni dizi yayınlayacak. En az yarısı, üç-beş bölüm sonra ekrandan kaldırılacak.
Çeşitli yarışmalar vesilesiyle kaynanalar çemkirecek, gelinler yalandan ağlayacak.
Survivor'a en az bir 'aykırı' karakter bulunup milleti gıcık etmesi sağlanacak.
O Ses Türkiye jürileri yine "Sesin güzel ama duyguyu bize geçiremedin" diyecek.
Kim Milyoner Olmak İster?'in ilk sorusunda elenenler sanal âlemde yine 'fenomen' olacak.