Köşemizin artık geleneği oldu. Yeni yılın ilk günlerinde burada 'seyircinin yeni yıl duasını' yazıyorum. Duamız, her gün internet üzerinden ya da telefonla köşemize ulaşan siz değerli izleyicilerimizin temenni, eleştiri ve taleplerinden oluşuyor tabii ki. Maksat, televizyon sektörüne yön verenler, 'gerçek' televizyon izleyicilerinin nabız atışlarından haberdar olsun. Öyleyse başlayalım...

Allah'ım, sen bu yıl bize yüreğimizi sıkıştıran 'Son dakika' haberleri nasip etme. Bültenleri şehit haberlerinden, ölümlü trafik kazalarından, depremlerden, yangınlardan, kadına yönelik şiddet ve taciz haberlerinden, hayvanlara yapılan türlü zulüm görüntülerinden ırak eyle...

Yüce Rabbim, sen bizi dizi sürelerini uzatmak için başvurulan aptal bakışmalardan, dizi içine sokuşturulan lüzumsuz müzik kliplerinden, lastik gibi uzatılan senaryolardan, ruh hali her hafta değişen, iki hafta iyi, üç hafta kötü olan garip dizi karakterlerinden esirge...

Allah'ım, sen dizilerdeki görüntüler ile sesleri bir araya getiren miks operatörlerine duyma yetisi kazandır. Zira kimse fon müzikleri yüzünden dizilerde konuşulanları anlamıyor.

Ey âlemleri yaratan sevgili Allah'ım, sen bizleri tartışma programına provokasyon için çıkan siyasilerin tehlikeli yorumlarından, spor programı niyetine kıraathane sohbeti yapan spor yorumcularının lüzumsuz geyiklerinden koru. Allah'ım, sen topluma örnek olması gereken sanatçıları, sunucuları, kadınlarına şiddet uygularken bizlere gösterme. Sanatçı görünümü altında darbe çığırtkanlığı yaparak demokrasimize kast edenlerin televizyon ve sosyal medya marifetiyle giriştikleri kirli oyunlardan milletimizi esirge.

Ve... Bu köşeyi en iyi şekilde hazırlamak için günün 15 saatini ekran başında geçirmek zorunda kalan fakir kulunun gözlerini bozulmaktan, vücudunu obeziteden, ruhunu kirlenmekten koru Allah'ım...

Amin...