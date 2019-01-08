TRT 1 Radyo'nun eski bir radyo geleneğini başlatarak Arkası Yarın yayınlamaya başladığını daha önce bu köşede duyurmuştum.

TRT 1 Radyo'nun sıcacık bir kış nostaljisi yarattığı bu yayınları büyük ilgi görüyor.

Dinleyiciler, tıpkı yıllar önce olduğu gibi ailece radyo başına toplanıp radyo tiyatrosunun tadına varıyorlar.

Bugün ise yeni bir Arkası Yarın başlıyor. Hem de enfes bir çocuk klasiği.

Eğitimcilerin çocuklara tavsiye ettiği ünlü roman Küçük Prens, bugün saat 09.40'tan itibaren, hafta içi her gün aynı saatte olmak üzere TRT 1 Radyo'dan yayınlanacak. Antoine de Saint-Exupery'nin ölümsüz eserini kaçırmamanızı, hatta oyunun ardından kitabını da alıp çocuklarınıza okutmanızı tavsiye ediyorum.

(TRT Radyo 1 frekansları:

İstanbul 93.3, Ankara 94.7, İzmir 87,9)