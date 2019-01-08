Habere atv'nin bülteninde rastladım. Rusya'daki metro istasyonlarında halkı spora teşvik etmek için yeni bir uygulama başlatılmış.

Bilet otomatının karşısına geçip 20 kez çökme-kalkma hareketi yaptığınızda, otomat size bedava metro bileti veriyor. Vallahi tam bize göre... Zira bedavacılık genlerimizde var. Hani derler ya, bedava mezar bulsak uzanır yatarız diye, o hesap.

Bizdeki uygulama daha da geniş bir alana yayılabilir.

Örneğin, eczanede 25 şınav çekenden SSK payı alınmasın.

Vergi dairesinde 30 mekik çektin mi, vergin yüzde 3 düşsün. Nasıl ama... Üç ayda hepimiz 'dipçik gibi' olmaz mıyız?