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YÜKSEL AYTUĞ
08 Ocak 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Tam bize göre...

Habere atv'nin bülteninde rastladım. Rusya'daki metro istasyonlarında halkı spora teşvik etmek için yeni bir uygulama başlatılmış.
Bilet otomatının karşısına geçip 20 kez çökme-kalkma hareketi yaptığınızda, otomat size bedava metro bileti veriyor. Vallahi tam bize göre... Zira bedavacılık genlerimizde var. Hani derler ya, bedava mezar bulsak uzanır yatarız diye, o hesap.
Bizdeki uygulama daha da geniş bir alana yayılabilir.
Örneğin, eczanede 25 şınav çekenden SSK payı alınmasın.
Vergi dairesinde 30 mekik çektin mi, vergin yüzde 3 düşsün. Nasıl ama... Üç ayda hepimiz 'dipçik gibi' olmaz mıyız?

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