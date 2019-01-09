Özel kanalların yeni reklam sözleşmelerini beklediği günlerde TRT akıllı bir taktik uygulayıp yeni dizilerinin fitillerini bu durağan dönemde ateşledi. Görücüye ilk çıkan dizi ise 'Vuslat' oldu. Öncelikle, hikayeye büyük bir gizem ve mistik hava katan tasavvuf tonları, 'Vuslat'ı farklı kılan en önemli özellik. Başroldeki Kadir Doğulu'nun ise dizi seyircisi nezdinde sıklıkla kabul gören bir aurası var. Ama bence 'Vuslat'ın en başarılı oyuncusu 'Feride' rolündeki Devrim Özkan. Uğurlu tik'imi isminin yanına atmakta bir an bile tereddüt etmedim. 'Vuslat', zekice zamanlamasıyla pazartesi geceleri 'Çukur'dan izleyici koparabilme potansiyeline sahip görünüyor.