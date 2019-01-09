Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > ‘Vuslat’ iş yapar mı?
YÜKSEL AYTUĞ
09 Ocak 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

‘Vuslat’ iş yapar mı?

Özel kanalların yeni reklam sözleşmelerini beklediği günlerde akıllı bir taktik uygulayıp yeni dizilerinin fitillerini bu durağan dönemde ateşledi. Görücüye ilk çıkan dizi ise 'Vuslat' oldu. Öncelikle, hikayeye büyük bir gizem ve mistik hava katan tasavvuf tonları, 'Vuslat'ı farklı kılan en önemli özellik. Başroldeki 'nun ise dizi seyircisi nezdinde sıklıkla kabul gören bir aurası var. Ama bence 'Vuslat'ın en başarılı oyuncusu 'Feride' rolündeki Devrim Özkan. Uğurlu tik'imi isminin yanına atmakta bir an bile tereddüt etmedim. 'Vuslat', zekice zamanlamasıyla pazartesi geceleri 'Çukur'dan izleyici koparabilme potansiyeline sahip görünüyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN