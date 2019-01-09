Sevgili dizi tiryakileri, dişinizi azıcık daha sıkın.

Reklam anlaşmalarının yenilenmesi nedeniyle ara verilen dizi maratonu, Ocak ayının son haftasında yeniden başlayacak. Hem sevdiğiniz dizilerin yeni bölümlerine kavuşacaksınız, hem de ekrana birbirinden iddialı yeni diziler gelecek. İşte kapanır gibi olan iştahınızı açacak 2019'un yeni dizi listesi:

HALKA: 'Vuslat' dizisi ile kış sezonuna iddialı bir başlangıç yapan TRT 1'in yeni dizisi 'Halka'da Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı başlıca rolleri paylaşıyor.

Yapımcılığını ES Film-Yusuf Esenkal'ın üstlendiği, 15 Ocak'ta start alacak polisiye dizinin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk oturuyor.

TEK YÜREK: Ünlü 'Beyaz Gölge' dizisinin buz hokeyi versiyonu TRT 1'den gelecek. 'Tek Yürek'in hikayesi her şeyiyle gerçek. Zeytinburnu Belediyesi'nin, gençleri madde bağımlılığından kurtarmak için kurduğu buz hokeyi takımının uluslararası şampiyonluklara uzanan hikayesinde Tayanç Ayaydın, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Arda Anarat ve Eslem Akar gibi isimler başlıca rolleri paylaşıyor.

NÖBET: 'Kurtlar Vadisi'nin yaratıcısı Pana Film, Necati Şaşmaz'ın yapımcılığında hayata geçirdiği 'Nöbet' dizisini Ocak ayı sonunda Show TV izleyicilerinin karşısına çıkaracak.

Dizide Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kaan Sevi, Tuncay Beyazıt ve Kürşat Alnıaçık rol alıyor.

Dizi için Antalya Elmalı'da 200 kişinin çalıştığı dev bir plato ve karakol binası inşa edildi.

KARDEŞ ÇOCUKLARI: Kış sezonunun merakla beklenen dizilerinden biri de Star TV'nin yayınlayacağı, başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu ve Murat Daltaban'ın yer aldığı 'Kardeş Çocukları'. Gold Film adına Faruk Turgut'un yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği dizide Mehmet Aslantuğ'u ünlü bir doktor olarak izleyeceğiz.

KUZGUN: Star TV'nin merakla beklenen bir başka dizisi ise Barış Arduç ve Burcu Biricik'in başrollerini paylaştığı 'Kuzgun'. Romantik bir hikayenin konu edileceği 'Kuzgun', Ay Yapım imzasını taşıyor.

MASAL ÇİÇEĞİ: Kanal D'nin şubat ayında yayına sokacağı 'Masal Çiçeği'nde başrolleri Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Uğur Yücel paylaşıyor. T Company-Bülent Turgut'un yapımcılığını üstleneceği dizide Ömer Faruk Sorak da yönetmen koltuğunda oturacak.