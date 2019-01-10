Etrafımız kötülüklerle, çirkinliklerle öyle bir çevrildi ki; duvarın öte yanındaki iyilikleri, güzellikleri göremez olduk.

İşte bu nedenle satır aralarına sıkışan, bültenlerde yer alamayan ya da gazetelerin iç sayfalarının eteklerinde yer bulabilen güzel haberleri burada öne çıkartıp su yüzeyine kendimce şnorkel uzatıyorum.

Efendim, aşağıdaki haber, hemen hiçbir bültende yer almadı ne yazık ki. Oysa lise öğrencisi kızımız Elif Naz, babasının aşı muhafaza sorununu gidermek için müthiş bir icatta bulundu. Geliştirdiği cihazla 21 ülkeden 400 katılımcıyı geride bırakıp 'Materyal Mühendisliği' dalında dünya birinciliğini Türkiye'ye getirdi.

Teşekkürler Elif Naz; şu dondurucu iklimde içimizi sıcacık ettiğin, her şeye rağmen umudu 'muhafaza' ettiğin için...