Ne şahane bir sürprizdi...

Gazetemizin muhaberat servisinden gelen zarfı açınca gözlerim doldu.

D&R, yılbaşı armağanı olarak benim adıma Şanlıurfa'daki Sağlık İlköğretim Okulu'na kitap ve kırtasiye malzemeleri bağışında bulunmuş.

Öğrencilerden Hatice Hayan da kendi çizdiği harika bir resimle süslediği enfes bir mektup yazmış bana. Hatice şöyle diyor: "Sevgili Yüksel Abi, gönderdiğiniz malzemeler için 2/A sınıfı adına teşekkür ederim. Bu malzemelerle bütün yılımız daha kolay geçecek. Bu nedenle ben çok mutluyum. Hepsini de severek kullanacağım.

Bizi düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. sizi görmesem de çok seviyorum..." Eh, şimdi kendi ellerimle hazırlayacağım yeni bir paketi Hatice ve arkadaşlarına göndermek de bana farz oldu.

Teşekkürler D&R...