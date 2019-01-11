Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Aykırı doktorlar prim yaparken...
YÜKSEL AYTUĞ
11 Ocak 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Aykırı doktorlar prim yaparken...

Farkında mısınız, bir tıp insanı olarak ekranda görünmenizin tek yolu, 'aykırı' bir fikri, teoriyi ya da yöntemi savunmak.
Dışarıdan bizim televizyonları izleyen bir yabancı, 'de yalnızca dört doktorun bulunduğuna kanaat getirebilir.
Herkesin 'Ye' dediğine 'Yeme' derseniz ya da tam tersi, cümle âlemin 'Sakın yeme' dediğine 'çok şifalıdır, gömün'" derseniz, bültenlerin ilk sıralarına, gazetelerin sürmanşetlerine çıkarsınız. Bir de tıp doktoru olmamasına rağmen isminin başına 'Doktor' ibaresi ekleyip ekranlarda kocakarı tarifleri verenler var ki, onlardan hiç bahsetmiyorum. Yok eğer sadece tıp dergilerinde bilimsel makaleler yayınlamakla yetiniyor, buluşlarınızı, tespitlerinizi tamamen bilimsel verilere dayandırıyor, tıp insanlarına yaraşan 'ilkeli' duruşunuzdan taviz vermiyor, Hipokrat yeminini, ekran popülizmine tercih ediyorsanız, vay halinize...
O zaman geriye sizin için bir tek yöntem kalıyor; sağlık programına çıkmak için programın yapımcısına dakika başı ücret ödemek...
Sağlık haberciliğinin en sağlıksız yöntemi bizde mi ne...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN