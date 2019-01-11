Hangi 'Yüksel Müdür'den mi bahsediyorum?

'Çarpışma' dizisinde emniyet müdürü 'Yüksel'i canlandıran oyuncu Zafer Algöz'den...

Aslında haberin üzerinden uzun süre geçti. Ben, gündem yoğunluğundan köşeye ancak alabildim. Algöz, geçenlerde yolda bir çanta buldu.

Açıp bakınca içinde birkaç yüz bin dolar değerinde 11 parça mücevher olduğunu fark etti. Hiç düşünmeden çantayı emniyete aldı ve sosyal medya hesabından çantanın fotoğrafını paylaşarak, sahibini aramaya koyuldu.

O sırada mücevherleri sigortalatmaya götürürken yolda kaybeden aile de karakola başvurmuştu. Karakol polislerinden biri, Algöz'ün sosyal medyadan takipçisiydi. Paylaşımı görünce aileye haber verdi ve mücevherler kısa sürede sahiplerine ulaştırıldı.

Malum, son zamanlarda şov dünyasının ünlüleri arasında garip bir anlayış hakim olmaya başladı. Diyorlar ki, "Sanatçı, yaşamıyla örnek olmak zorunda değildir. İnsanlar onun özel yaşamıyla değil, ürettikleriyle ilgilensin." Yok efendim, hiç de öyle değil. Şarkıları milyonlarca tık'lanan, takipçi sayısı küçük ülkelerin nüfusuna yaklaşan, her sözü gazetelere manşet olan kişilerin ister istemez 'sosyal sorumlulukları' oluşur. Zafer Algöz olayını işte bu nedenle önemsiyorum.

Bir kez daha teşekkürler 'Yüksel Müdür'üm...