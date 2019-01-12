Bu köşede kim bilir kaç kere yazdım, 'Dizilerdeki fon müzikleri konuşmaları bastırıyor, kimse diyalogları duyamıyor' diye...

Bu aksaklık, dizilerin montajı sırasında miks operatörlerinin başarısızlığından mı yoksa yayın sırasında kanalların ses sistemini yeterince denetleyememesinden mi kaynaklanıyor, orası meçhul ama ortada bir duyarsızlık ve özensizlik olduğu muhakkak.

Okurumuz Murat Yürük de işte buna isyan ediyor:

"Yüksel Bey, ben ilk defa size bir e-mail atıyorum. Çok kararsız kaldım aslında. 'Ne faydası olacak ki' dedim kendime ama artık gına geldiği için içimi dökeyim istedim.

Benim de izlediğim bazı diziler var, öncelikle de TRT dizileri.

Hatta ailecek izliyoruz.

Tarihi dizilere meraklıyız, çocuklarımız da öyle. Ancak bazen dizi izlemek özellikle bana ızdırap verir oldu. Sebebi de fon müzikleri. Sesi azaltsam diyalogları duyamıyorum.

Fon müziği devreye girince ses inanılmaz derecede yükseliyor.

Ben diyalogları duymak için izliyorum elbette.

Ama aynı fon müziğini defalarca yükses sesle duymak nasıl bir işkence geliyor anlatamam. Nedir bu çile? Niçin müzik olunca açmadığım halde ses yükseliyor? Bu durum reklam girince de oluyor. Sadece dizi seyretmek isterken, yüksek sesle defalarca fon müziği ve reklam izliyoruz.

Buna bir çare yok mudur?

NOT: Bunu belki de RTÜK'e yazmalıydım ancak genel kanaat, sizin yorumlarınızın daha etkili olduğu yönünde.

Çözüm için sizin dile getirmeniz daha etkili olur diye umut ediyorum. Saygı ve muhabbet dileklerimi kabul ediniz."