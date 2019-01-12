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YÜKSEL AYTUĞ
12 Ocak 2019, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Ufak tefek şikayetler

Okurumuz Neslihan Uca, ekranda rastladığı bazık aksaklık ve eksiklikleri maddeler halinde sıralamış:
"Yüksel Bey merhaba, öncelikle size ve ailenize sağlıklı, mutlu, başarılı, bereketli ve iyi şanslı seneler diliyorum. Geçen gün reklam kuşağında bir markanın kefir reklamına denk geldim ve reklamdaki çocuğun kefir şişesi üzerindeki probiyotik yazısını okuyabilmesini ilginç buldum. En fazla 4 yaşında olduğunu tahmin ettiğim çocuğun daha harfleri tam olarak söyleyemezken (r harfi) okuma yazma biliyor olması sizce de ilginç değil mi?
Bir de 'Seksenler' dizisinin yayınlanmış bölümlerini izlerken, kıyafetlerin 70'ler tarzında, konuşmaların ve bazı hareketlerin (parmaklarla kalp işareti yapılması), son yıllara ait olması dizinin keyfini kaçırıyor diye düşünmeme sebep oldu.
Son bir ayrıntı: 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde de kıyafet (özellikle kadınların), makyaj ve ev dekorasyonu, anlatılan yıllara ait değil. İnsanların konuşma tarzları da çok İstanbul Türkçesi. Ben Mersinliyim ve akrabalarımın çoğu Adana'da yaşıyor. Sosyeteden, mektep medrese görmüş insanlar olmalarına rağmen belirgin bir şekilde yöresel konuşma tarzları var. Yöresel dizi film yapanların daha titiz olmalarını beklemek çok mu ütopik bir istek?

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