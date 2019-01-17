TRT, diğer kanalların frene bastığı şu günlerde, dizi kulvarında vites artırmaya devam ediyor. Kurum, iddialı dizilerini bu boşlukta birbiri ardına izleyicilerle buluşturarak, krizi fırsata çeviriyor.

TRT 1'in yeni dizisi 'Halka' da salı akşamı görücüye çıktı. Son yıllarda iddialı projeleriyle diziler liginin üst basamaklarında kendine yer tutmayı başaran ES Yapım, senaryo açısından son derece doğru bir tercih yapmış. Hikaye gerçekten de ilgi çekici.

'Halka' adındaki mafya yapılanmasının icraatları seyirciyi cezbedecek türden. Mafya hesaplaşması yüzünden 25 yıl önce değiştirilen çocuklardan biri, şimdilerde 'Baba' dediği ama gerçek babasının katili olan kişiden intikam almaya çalışıyor.

Gerçek oğul ise polisle işbirliği yaparak aynı adamı tutuklatmak için çetenin içine sızıyor.

Bu farklı hikaye, başarılı reji ve rafine oyunculuklarla birleşince ortaya izlenmeye değer bir dizi çıkmış.

Ahmet Mümtaz Taylan, büründüğü komiser rolünü her bölümde biraz daha büyüteceğe benzer. Burak Sergen, 'İlhan Tepeli' karakterinin hakkını vermiş.

'Kaan' rolündeki Kaan Yıldırım, zaten daha önce de bu köşenin 'Dikkat' dediği genç oyunculardandı. Bizi mahcup etmiyor. Nazan Kesal da 'Hümeyra' karakteri ile adından söz ettireceğe benziyor. Serkan Çayoğlu ('Cihangir'), Hande Erçel ('Müjde') ve Umut Karadağ da ('İskender') rollerine 'cuk' oturmuşlar.

Ama yan rollerden biri var ki, ayrı bir paragrafı hak ediyor. 'Adem' karakterini canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun oyunculuğuna bayıldım.

Mafya dizilerinin ünlü 'yancıları' 'Memati' ('Kurtlar Vadisi'), 'İdris' ('Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz') ve 'Medet'in ('Çukur') yanına ismini yazdıracak gibi görünüyor. Çünkü ne zaman ekranda görünse fena halde rol çalıyor.

Dizide gözüme batan çapağa gelince... Kaan'ı hapishane sahnelerinde kapişonlu olarak izledik. Oysa cezaevlerinin değişmez kuralıdır:

Mahkum ve tutukluların kapişonlu giyecekleri, güvenlik nedeniyle asla içeri sokulmaz.

Bundan sonra cezaevi sahnesi çekecek dizicilerin, kuralları gözden geçirmesinde fayda var.

Ve son söz: 'Halka' başarılı bir dizi ama bana göre yayın günü yanlış. Bir hafta sonra aynı izleyici kesimine hitap eden atv'nin 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı başladığında, 'Halka' halka ulaşır mı, işte orası biraz meçhul...