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YÜKSEL AYTUĞ
17 Ocak 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Modern Evliya Çelebi

Sevgili dostum, unutulmaz şarkıcı ile uzun süre sonra bir televizyon programında bir araya geldik.
Görmeyeli, Atilla gezdiği ülke sayısını rekor düzeye taşımış. Dile kolay, tam 132 ülke gezmiş. Programın ev sahibi Prof. ise gerçek bir rekortmen.
Onun gördüğü ülke sayısı çoktan 150'yi aşmış.
Geçenlerde Atilla Atasoy'un Facebook sayfasında sevgili dostumun Benin'de Afrikalılarla çekilmiş fotoğraflarını gördüm.
(Benin'in Türkiye fahri konsolosu ise Prof.
Orhan Kural. Belli ki iki gezgin bu seyahat için işbirliği yapmış.) Atilla Atasoy'da müthiş dünya hikayeleri birikmiş. Sahi, bir yapımcı bunca birikimi değerlendirmek için neden Atilla ile bir gezi programı yapmaz ki?

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