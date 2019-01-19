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YÜKSEL AYTUĞ
19 Ocak 2019, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Mısır savaşına seyirci yorumu

Sinema salonu işletmecileriyle yapımcılar arasında 'mısır savaşı' olarak adlandırılan anlaşmazlık, pek çok filmin gişe tarihinin ertelenmesine sebep oldu. Okurumuz Mehmet Kuzu, tartışmada yapımcılar safında yer tutmuş:
"Yüksel Bey, iyi günler.
Benim bugün size yazma sebebim, sinema salonları ile yapımcıların kavgası. Malum sinema salonlarının kurumsal işler direktörü de 'Yeni 'lar, yeni 'lar çıkartırız' dedi. Okuyunca şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim.
Nasıl çıkartacak acaba?
Cem Yılmaz gibi film yapacak kimi bulacaklar?
Cem Yılmaz'dan başka kim bu ülkede sağlam bilim kurgu yapıyor?
Yılmaz Erdoğan gibisini nasıl bulacak? Elindekine sahip çıkmayıp kendi parasının derdine düşmek de nedir? 15 liraya bilet, 18 liraya iki çikolata, iki meyve suyu satanlar mı sinemaya sahip çıkacak?"

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