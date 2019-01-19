Geçen salı günü 'Mağaradaki çocuklar' başlığıyla yayınladığım yazıda SMA hastası çocukların bürokrasi ve mevzuat tıkanıklığı yüzünden bir türlü ilaçlarına kavuşamamasını eleştirmiş, tüm yetkilileri göreve davet etmiştim.

Haberde adı geçen sevgili yavrumuz Umutcan'ın babası Ufuk Tan Keleş'ten bir teşekkür mesajı aldım:

"Merhabalar, Umutcan'ın haberi için sonsuz teşekkür ederim size. Uzun zamandır bir savaş veriyorduk. Ses getirebilmek için siz de bize ses oldunuz Size minnettarım." Beni duygulandıran, yaptığım işi bir kez daha sevmeme yol açan mesaja cevabım. yazının başlığında...