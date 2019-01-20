İnsanın, çocuğu olduktan sonra tüm farkındalıkları değişiyor.

Daha önce hiç ilginizi çekmeyen konular, hayatınızın merkezine kuruluveriyor.

Şu anda büyük kentlerde ebeveynlerin en büyük dertlerinden biri, çocuklarını eğlendirecekleri kapalı oyun alanı bulamamak. Bu problemi biz de yaşıyoruz. Bebeğimizin hoşça vakit geçirmesi, yeni arkadaşlar edinip sosyalleşmesi adına kış soğuğunda kapalı oyun parkları arıyoruz.

Bazı AVM'lerin oyun parkları var. Ama kimi yetersiz, kimi bakımsız, kimiyse son derece pahalı. Örneğin, ünlü bir AVM'nin çocuk eğlence parkına hostes abla eşliğinde emanet ettiğiniz çocuk için sizden 80 lira talep ediyorlar. Bir başka AVM'nin, içinde birkaç kaydırak, dönme dolap ve kum havuzu olan 'mütevazı' parkı için yarım saate 25 lira ödüyorsunuz. Bazı aileler sırf çocukları sosyalleşsin, oyun oynasın diye yuva ve oyun evlerine ayda en az 1500 TL ödemeyi göze alıyorlar.

Sözüm belediyelere...

Sadece açık hava oyun parkları yapmakla sorumluluktan kurtulduğunuzu sanmayın. O çocuklar kışın nerede oynayacak peki? Özellikle ilçe belediyelerinin, uygun yerlerde mutlaka kapalı oyun parkları kurmaları gerek.

Hazır önümüzde yerel seçimler varken, buradan tüyoyu vereyim: Kapalı oyun parkları işine ilk girişen belediye, oy bakımından kendini garantiye alır. Benden söylemesi...