Köşemizin fahri sinema danışmanı sevgili dostum Nizam Eren, Antrakt Sinema dergisinden Deniz Yavuz'un edindiği ekonomik verileri referans alarak, geride bıraktığımız 2018 yılını içeren harika bir sinema sezonu derlemesi yapmış. Bir zamanlar yabancı film kuşatması yüzünden salon bile bulamayan Türk filmleri fena intikam almış. 'Müslüm' 6.311.619, 'Arif V 216' 4.968.462 ve 'Ailecek Şaşkınız' 4.034.858 seyirciye ulaşırken, 2 milyon seyirci barajını geçen yabancı film olmamış. İşte sinemada 2018 yılının röntgeni:

1990-2018 yılları arası ülkemizde toplam 6.951 sinema filmi gösterime çıktı. Bu rakamın 1.423 tanesini yerli, 5.528 tanesi de yabancı film oldu. Buna göre her yerli filme dört yabancı film düşüyor.

2018 yılında 176 yerli film, 250 yabancı film vizyon buldu. Verilere göre; 210 adet yapımı bitmiş yerli film, vizyonda sıra bekliyor.

Gösterime çıkan 426 filme kesilen bilet sayısı 70.375.314. Bu rakamın yüzde 63'ü yerli filmlere ait.

176 yerli filme kesilen bilet sayısı ise 44.684.445'i buldu.

176 film içinde 22 film Kültür Bakanlığı desteği almış.

Bu 22 filmin, toplam yerli filmler kategorisinde payı yüzde 5.

Altı kopyadan az gösterime giren film sayısı 12. Sadece bir kopya ile gösterime giren film sayısı ise sekiz.

Kültür Bakanlığı destekli, çocukları sinemada film izlemeye teşvik etmek amacıyla başlatılan '1 Milyon Bilet' kampanyasında 'Ayla' 167.158, 'Bizim Köyün Şarkısı' 545.210, 'Doru' 49.208, 'Ertuğrul -1890'

67.371 ve 'Son Mektup' 66.861 bilet olmak üzere toplamda 895.808 çocuğa ulaşıldı.

2.5 milyon barajını geçen sadece üç film olabildi. 2 milyon barajına ulaşan yabancı film ise olmadı.

('Müslüm': 6.311.619, 'Arif V 216': 4.968.462, 'Ailecek Şaşkınız': 4.034.858)

2018 yılı sonu itibari ile ülkemizde 471 sinema kompleksi bulunmakta. Toplam perde sayısı ise 2.789. Ülkemizde aynı anda 331.444 kişi film izleyebilir. (Koltuk kapasitesi)