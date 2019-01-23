Magazin medyasının işlevi hararetle tartışıladursun, magazin muhabirlerine, kameramanlarına 'çakmak', magazin medyasını küçük düşürmek; son zamanlarda kötü bir dizi modası haline geldi. Bu sefer de TRT 1'in 'Halka' dizisindeki 'Cihangir', istemediği bir konuyu haber yapmaya çalışan muhabire rüşvet verip onu haberden vazgeçirdi. Kanalına eli boş gitmesin diye de ona kendi istediği bir haberi yaptırıp paranın yanına bir de 'haber rüşveti' ekledi. Tabii ki her meslekte iyilerin yanında kötüler de var. Ama bir meslek grubu, dizi ve filmlerde sürekli 'rüşvetçi' gibi gösterilince durum değişiyor. Hemşireler bir müzik klibinde mini etekli, göğüs dekolteli gösterildiği için tüm sağlık çalışanları ayaklanıp yürüyüş yaparken, bunca gazetecilik meslek örgütünün dizilerdeki bu garabete sessiz kalmasını anlamak da mümkün değil doğrusu.