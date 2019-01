Türkiye, bir kez daha Müge Anlı'yı konuşuyor. Geçen hafta Palu Ailesi'nin yaptıklarını ekranlarda teşhir edip yıllar önce yaşanan cinayet ve tecavüz olaylarını gözler önüne sererek adaleti harekete geçirmeyi başaran Anlı, bu kez de muhteşem bir sorgu tekniği uygulayarak, kocası cinayet şüphelisi olan kadının ağzındaki 'baklayı' çıkarmasını sağladı. Arka arkaya sorduğu sorularla kadını iyice afallatan ve dikkatini dağıtan Anlı, "Kocan sana bunu söyledi. Cinayetten sonra da söyledi değil mi?" diye sorunca, kadın "Hem 6 ay önce söyledi, hem de cinayetten sonra söyledi" diyerek bir nevi 'itirafta' bulunmuş izlenimi verdi.

Aslında Müge Anlı'yı Türkiye hep cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, ayrı kalanları buluşturan kişi olarak anıyor ama bu başarısı, Müge'nin diğer sosyal faaliyetlerini biraz gölgeliyor gibi geliyor bana. Programı düzenli olarak izleyenler biliyor; Müge ve ekibi, hemen her gün bir ya da birkaç ihtiyaç sahibine akülü tekerlekli sandalye ulaştırıyor. Ekiptekiler; kar, yağmur, sıcak demeden her gün kampanya sonucu elde edilen akülü tekerlekli sandalyeleri, engellilerin kapısına kadar götürüp onları sevince boğuyorlar. Okul öncesi çocuklar için mahallelerde oyun ve çalışma odaları kuran, okullara TIR'lar dolusu giyecek ve kırtasiye yardımı yapan, okuma yazma seferberliği ile bir yıl içinde 1 milyon kişiye okuma yazma öğreten Müge Anlı'nın atv'deki 'Tatlı Sert' program ekibi, bugüne kadar Türkiye genelinde 1896'sı akülü olmak üzere 15 bin 312 sandalye ile engelli vatandaşımızın hayata yeniden dönmelerini sağladı. Peki sistem nasıl çalışıyor? Engelli vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda programa ulaşarak sandalye talebinde bulunuyorlar. Bu süreçte başvuruları inceleyen ekip, engelli vatandaşlarımızın bulunduğu bölgedeki muhtarlar ile iletişime geçiyor ve engelli kişinin raporlarını talep ediyor. Bu raporlar doğrultusunda sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Müge ve ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu erişilmez başarının pek çok sebebi var. İşini sevmek, ölesiye çalışmak, halkın ihtiyaçlarından haberdar olmak, takipçilik, özen, titizlik vs... Ama Müge'nin başarısının bana göre çok önemli bir sebebi daha var: Aldığı hayır duaları..