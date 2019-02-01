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YÜKSEL AYTUĞ
01 Şubat 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

İki kahraman...

İki kahraman, çarşamba akşamı aynı haber bültenine sığdı. Biri, Aydın'daki yangın çıkan komşu evinde alevlerin arasına bir an bile tereddüt etmeden dalıp yaşlı kadını kurtaran 15 yaşındaki Kamil Bardak'tı. Diğeri ise aynı gün İstanbul'da intihar etmek için dördüncü kattan sarkan 14 yaşındaki komşu kızını kendi hayatını riske atarak alt kat penceresinden çekip alan Mustafa Bozdağ... Allah, öncelikle sizi yetiştiren anne-babalardan razı olsun. Tekerlekli sandalye ile engelli asansörü önünde dakikalarca bekleyenlerin, sağlamlar(!) tarafından içeriye alınmadığı günlerde ruhuma öyle iyi geldiniz ki...

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