Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', son bölümünde iki yıl önce henüz 15 yaşındayken PKK tarafından hunharca katledilen Trabzonlu genç Eren Bülbül'e son derece duygulu bir saygı duruşunda bulundu.

Mustafa'nın eşi Asiye, tutuklu bulunduğu cezaevinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Mustafa, bebeğe babasının ismi olan Mehmet'i uygun gördü. Bilgeliğiyle tanıdığımız Osman Dede ise "Bizim burada yatan bir kahraman çocuğumuz var.

Bebeğin ismi Mehmet Eren olsun" deyince tüm aile büyük bir mutluluk ve gururla öneriyi kabul etti. Ailenin erkekleri, bebeği kucaklayıp "Hepimizi bir araya getirdin. İyi ki varsın Eren" diyerek birlik beraberlik mesajı verdiler.



Bu arada dizi evreninin bana göre gelmiş geçmiş en kötü karakteri Vedat, bu haftayı da boş geçmedi. Hapisten çıkışta Tahir'in tuttuğu ev ve dükkan ile büyük mutluluk yaşayan Nefes'in sevinci çok kısa sürdü. Vedat, türlü oyunlarla anahtarını elde ettiği eve girip Nefes ile kendisinin yer aldığı posterleri duvara astı, yazılar yazdı.

Eve gelen Nefes'e de eziyet ederek, bir kez daha 'Vedat'lığını' gösterdi.

Eminim o anlarda ekran başındakilerin içinden aynı cümle geçti: "Boyun posun devrilsin Vedat!.." Korkarım, onun yüzünden ismi Vedat olanlar mahkemeye başvurup adlarını değiştirecekler.