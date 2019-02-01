Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > ‘Karadeniz’den Eren Bülbül’e saygı duruşu
YÜKSEL AYTUĞ
01 Şubat 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

‘Karadeniz’den Eren Bülbül’e saygı duruşu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat ', son bölümünde iki yıl önce henüz 15 yaşındayken tarafından hunharca katledilen Trabzonlu genç 'e son derece duygulu bir saygı duruşunda bulundu.

Mustafa'nın eşi Asiye, tutuklu bulunduğu cezaevinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Mustafa, bebeğe babasının ismi olan Mehmet'i uygun gördü. Bilgeliğiyle tanıdığımız Osman Dede ise "Bizim burada yatan bir kahraman çocuğumuz var.

Bebeğin ismi Mehmet Eren olsun" deyince tüm aile büyük bir mutluluk ve gururla öneriyi kabul etti. Ailenin erkekleri, bebeği kucaklayıp "Hepimizi bir araya getirdin. İyi ki varsın Eren" diyerek birlik beraberlik mesajı verdiler.


Bu arada dizi evreninin bana göre gelmiş geçmiş en kötü karakteri Vedat, bu haftayı da boş geçmedi. Hapisten çıkışta Tahir'in tuttuğu ev ve dükkan ile büyük mutluluk yaşayan Nefes'in sevinci çok kısa sürdü. Vedat, türlü oyunlarla anahtarını elde ettiği eve girip Nefes ile kendisinin yer aldığı posterleri duvara astı, yazılar yazdı.

Eve gelen Nefes'e de eziyet ederek, bir kez daha 'Vedat'lığını' gösterdi.
Eminim o anlarda ekran başındakilerin içinden aynı cümle geçti: "Boyun posun devrilsin Vedat!.." Korkarım, onun yüzünden ismi Vedat olanlar mahkemeye başvurup adlarını değiştirecekler.

Sen Anlat Karadeniz'de 'Şehit Eren Bülbül' sahnesi!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN