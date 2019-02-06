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YÜKSEL AYTUĞ
06 Şubat 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Kaputa vurmayı unutma!

Şahane reklama, sinema salonunda filmden önce rast geldim. Ünlü perküsyon sanatçısı ve oyuncu , park ettiği 65 Mustang'ın önüne geliyor ve aracın kaputunu adeta bir darbuka gibi kullanıp enfes bir solo çekiyor. Bitiminde yavru bir kedi, sığınmış olduğu motor bölümünün içinden dışarı çıkıyor. O anda ekranda 'Kaputa Vur' yazısı beliriyor.
Gerçekten de kış aylarındaki en büyük kabusum, üşüyen bir kedinin, motor sıcaklığından yararlanmak için park ettiğim aracın kaputunun altına girmiş olmasıdır.
İşte, İkinciyeni'nin reklamı da soğuk havalarda aracı çalıştırmadan önce kaputa vurmamız gerektiğini harika bir mesajla veriyor. Şimdi bu reklamın bir an önce televizyon kuşaklarında da yayınlanmasını bekliyorum.

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