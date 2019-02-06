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YÜKSEL AYTUĞ
06 Şubat 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Şevval’e bu yapılır mı?

Hani "Şevval Sam komploya kurban gitti" desem yeridir.
Kendini 'Yaşam hakları savunucusu' olarak tanıtan, çevreci eylemleriyle bildiğimiz, -ki kendisini İz TV'de dağ tepe dolaşıp belgesel sunarken görmüşlüğümüz de vardır- Şevval Sam'a meğer 'Yasak Elma' dizisinde gerçek kürk giydirmişler.
Şevval Sam, bu durumu sosyal medya hesabından duyurdu ve yeni kararını açıkladı: "Bundan böyle hiçbir şekilde kürk giyilen bir sahnede yer almayacağım..." Daha önce de sette kostüm asistanı olarak çalışan bir genç kız, başrol oyuncusu Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia etmiş, ortalık fena halde karışmıştı.
Bence magazin dernekleri 'Yasak Elma'nın kostüm ekibine özel bir ödül vermeli, sezon boyunca sağladıkları müthiş haberlerden dolayı...

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