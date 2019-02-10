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YÜKSEL AYTUĞ
10 Şubat 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Ağzına sağlık Hande Yener!

TRT Müzik'te yayınlanan 'Müzik Dünyası'nda Sinan Güzel'in konuğu olan Hande Yener, birçok ünlü oyuncunun samimiyetsiz olduğunu öne sürüp "Diziler, filmler çekiliyor, galaya bütün kameralar gidiyor. Ancak, sokakta gördükleri zaman o kameraları düşman gibi görüyorlar. Aslında o tavrı, tersledikleri muhabir ve kameramanlara değil, izleyiciye yapmış oluyorlar" diye konuştu.
Ünlü sanatçı, şöyle devam etti: "Yasak, çekme' deyip kameraları itip kakınca insanlar o görüntüleri izlemiş oluyor. Yani onların tavrı ortaya çıkmış oluyor. Magazin habercilerine normalde hiç röportaj vermeden kötü davranıp sadece galalarda kameralara gülen oyuncular samimi olmuyor.
Bu dünyadan değilmişiz gibi davranmak saçma. Ulaşılmaz olma peşinde değilim, ben zaten bu insanların içinden çıktım." Söylediğin her kelimenin altına imzamı atıyorum sevgili Hande Yener. Ağzına sağlık...

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