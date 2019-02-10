TRT 1'de perşembe akşamı gala yapan 'Tek Yürek' dizisini daha proje aşamasındayken bu sütunlarda sizlere duyurmuş, merakla beklediğimi söylemiştim. Zeytinburnu'nda 'serseri' diye bilinen gençlerin, duyarlı bir belediye başkanı ve idealist bir antrenör tarafından rehabilite edilerek hayata kazandırılmasını anlatan dizinin ilk bölümünü keyif ve heyecanla izledim.

Dizinin zamanlaması da ilginçti. Malum, önümüzde yerel seçimler var. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı harika bir iş yapmış. Açtığı buz pisti ile uçuruma yuvarlanmak üzere olan gençlere tutunacakları bir dal uzatmış. Sadece o gençlerin değil, tüm ilçenin kaderini değiştirmiş. O gençler, halkın da desteğiyle buz hokeyinde Avrupa şampiyonluklarına kadar uzanmış...

'Tek Yürek' önemli bir mesaj veriyor: Belediyecilik sadece çöp toplamaktan ibaret değildir. Odağında her zaman 'insan' olmalıdır.

En önemli görev ise sadece naylonları değil, çöpe gitmek üzere olan hayatları da 'geri dönüşümle' kazanmaktır!