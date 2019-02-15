'Survivor'da yarışmaya iyi başlayan Türk takımı, ikinci hafta tek kelime ile çözüldü. Hele 5-0 yenildikleri bir dokunulmazlık oyunu vardı ki resmen parkurdan silindiler. Madem mesele milli, o halde naçizane birkaç taktik vereyim... Bizim yarışmacılar fizik olarak Yunan takımıyla rahat rahat baş edecek özelliklere sahip. Tek eksiğimiz ise moral motivasyon. Kötü başladıkları hiçbir oyunu çeviremiyorlar. Bu nedenle takıma acil 'kaptan' lazım. Takımı toparlayacak, sözü geçen, saygı duyulan, bir 'mentör' yarışmacıya acil ihtiyaç var. Hani Ümit Karan gibi mesela... Takımın bu kişiyi kendi içinden bulup çıkarması şart. Aksi halde bizi her hafta eze eze yenecekler. Benden söylemesi...