Sezonun merakla beklenen dizilerinden 'Kuzgun', önceki gece Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ay Yapım dizilerinde belli bir kalite gözetildiği muhakkak.

Ancak karşıma yine 'beylik' bir hikaye çıkınca hevesim kaçtı. Yıllar önce ailesinden kopartılan bir adamın, geri dönüp hayatını geri almak için verdiği intikam savaşı...

Bu sakızı çok çiğnedik. Belli ki şimdi de sıra 'Kuzgun'da.

Dizinin oyunculukları ise kalbur üstüydü. Başroldeki Barış Arduç ile Burcu Biricik'ın kimyaları tutmuş.

Levent Ülgen'in büründüğü yeni kimlik, izleyiciyi şaşırttı.

Hatice Aslan ve Settar Tanrıöğen'in etkileyici performansları da keyif veriyor.

Kuzguna yavrusu dünya güzeli görünürmüş de, çarşamba akşamları 'Diriliş:

Ertuğrul' ve 'Sen Anlat Karadeniz' karşısında kanat çırpabilir mi, işte orası meçhul...