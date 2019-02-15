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YÜKSEL AYTUĞ
15 Şubat 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Hep aynı şarkı

Sezonun merakla beklenen dizilerinden 'Kuzgun', önceki gece Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. dizilerinde belli bir kalite gözetildiği muhakkak.
Ancak karşıma yine 'beylik' bir hikaye çıkınca hevesim kaçtı. Yıllar önce ailesinden kopartılan bir adamın, geri dönüp hayatını geri almak için verdiği intikam savaşı...
Bu sakızı çok çiğnedik. Belli ki şimdi de sıra 'Kuzgun'da.
Dizinin oyunculukları ise kalbur üstüydü. Başroldeki ile 'ın kimyaları tutmuş.
Levent Ülgen'in büründüğü yeni kimlik, izleyiciyi şaşırttı.
Hatice Aslan ve Settar Tanrıöğen'in etkileyici performansları da keyif veriyor.
Kuzguna yavrusu dünya güzeli görünürmüş de, çarşamba akşamları 'Diriliş:
Ertuğrul' ve 'Sen Anlat Karadeniz' karşısında kanat çırpabilir mi, işte orası meçhul...

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