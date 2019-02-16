Okurlarımızın cumartesi günlerini iple çektiğini biliyorum. Çünkü kumanda onların ellerinde oluyor. Seslerini bu sütunlarda duyurma olanağı buluyor, 'dikkate alınmanın', 'değer görmenin' keyfini yaşıyorlar. Bugün de söz yine okurlarımızın.

Köşemize değerli katkılar veren okurlarımızdan Mustafa Ertuğrul, hafta boyunca izlediği haber bültenlerinden sosyal çıkarımlarda bulunmuş:

"Bu haftamız acı dolu geçti. Çanakkale'de dört evladımızı kaybetmemiz, dört evladımızın da 16 yaşında olması bir şeyler düşündürdü mü insanlarımıza acaba? Bisiklet kullanmıyorlardı ki... Hem çok üzüldüm, hem de o aracı onlara verene bir o kadar kızdım.

Kartal'da çöken binayı görünce aklıma araç muayeneleri geldi. Özel araçların iki yılda bir, ticarilerin ise her yıl muayeneleri şart. Ama binaların muayeneleri yok diye düşündüm. Sıfır daireyi alıp planı beğenmeyen sahipleri öyle değişiklikler yapıyorlar ki, yaşadıkları ev bir ölüm tuzağına dönüşüyor.

Oysa mutfak dolabı bile plan projeye sadık kalınarak yapılmalı. İmar planında değişiklik yapılan binaların iskanı hemen iptal olmalı ya da acil olarak kentsel dönüşüme dahil edilmeli. Apartmanın altını mağaza yap, fırın yap, alışveriş merkezi yap, kolonlar gitsin, taşıyıcı duvarın yeri değişsin; öyle bir dünya olur mu? Saygı ve sevgilerimle, iyi çalışmalar..."