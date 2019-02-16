Reklamlarda ve medyada kullanılan dil konusunda okurlarımızın rahatsızlığı giderek artıyor. Bu kez söz sırası bir uzmanda. İşte Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Amasya Şubesi Başkanı Hüseyin Menç, önce GÜNAYDIN'da 'Hercai' dizisinin tanıtımıyla ilgili başlıkta kullanılan 'Teaser' kelimesine karşı çıkmış. Daha sonra da reklam dilinin Türkçemize kötü etkilerini ortaya koymuş:

"Bu reklam dili var ya bu reklam dili, bizi dilimizden edecek! Dil bir milletin kimliğidir. Dilimiz giderse millet olma hususumuzu kaybederiz. Kimliğimizi korumak ve gelecek nesillerimizle sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmek için olmazsa olmazlarımızdan olan dilimize sahip çıkmalıyız deriz. Dil hususunda hassasiyet gösteren bir avuç gönüllünün yükselttiği seslerin, el birliği yapmışcasına reklam yazarları ve bazı muhabirler tarafından boğulmakta olduğunu görüyoruz. Bir süredir, televizyon ekranlarında dönen reklam kuşaklarında sıkça duymaya başladığımız 'lansman' kelimesi, reklam yazarlarının dilinden çıkıp bu sektörü bile aşmıştı. Aydın kisvesine bürünen, yabancı kelime kullanmayı ayrıcalık diye kabul edenlerin haricinde bazı siyasi ve bakanların konuşma diline oturtulduğunu da görüyoruz. Nereye gidiyoruz? El birliği yapıp kimlik bunalımına mı sürükleniyoruz? Yüzlerce yabancı kelimenin egemenliği altında ezilirken, bu kelime yüklerinin üzerine habire yeni kelime ekleme gayreti neyin ispatıdır?

Gözünüz aydın! Yeni bir kelime daha gazete başlıklarında, internet sitelerinde aspirin gibi yutturulmaya başlandı bile. 'Teaser' için ne diyelim?

Hayırlı olsun bile diyemeyeceğim. Yıllarca verdiğimiz kimlik duvarı mücadelemizden bir tuğla daha düşürdük!"