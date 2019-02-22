Kaderin cilvesine bakın ki, atv'nin sabah bülteninde o iki haber üst üste yayınlandı.

İlkinde; taşınan ailesi tarafından Bodrum'da terk edilen ve her gün bırakıldığı o otobüs durağına gidip ailesinin geri dönmesini bekleyen Can adındaki köpeğin dramını izledim. Ardından bir teknoloji haberi geldi. Japonlar, kendilerini yalnız hisseden ve şefkat arayan insanların 'sarılıp kendilerini iyi hissedebilmeleri için' bir robot icat etmişler.

O iki haberi üst üste izleyince durup düşündüm:

Vefayı köpekten, sevgiyi robottan öğreneceksek, niye 'insan' sıfatıyla yaşıyoruz ki?