Siyaset bilimci değilim, anket şirketi sahibi de...

Önündeki cam küreye bakarak öngörüde bulunan bir kahin de sayılmam.

Ama İstanbul'da belediye başkanlığı seçimini Binali Yıldırım'ın farklı kazanacağına dair içimde güçlü bir his var. Bu fikrimin pekişmesini sağlayan ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Vapurda Çay Simit Sohbet' programı oldu. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Hanım'ın konuk olduğu keyifli sohbette, Yıldırım her zaman olduğu gibi değme standup'çılara taş çıkarttı. Yaptığı espriler, naklettiği ilginç anekdotlarla herkesi ekrana bağlayıverdi. (Bunu, programın bugüne kadar elde ettiği en büyük reytingden anladım) Yıldırım, iki gün sonra da ana haber bültenlerindeydi.

Torunuyla birlikte bindiği hızlı trenin süratini, minik afacan beğenmemişti.

"Dede, hızlı trene bindik ama bu tren hızlı gitmiyor ki..." deyince Yıldırım, beraberindekilerle birlikte kahkahayı bastı: "Mahvettin benim röportajımı. Şimdi haber bültenlerinde senin konuşman yer alacak. Benim söylediklerim güme gidecek..." Türkiye'de bugün işini bilen ama icraat yaparken yüzü gülen siyasetçi ve bürokrata büyük ihtiyaç var.

Zira ülke daha fazla gerilimi kaldıramayacak gibi duruyor.

İşte bu nedenle girdiği her ortamı neşelendiren, kendisiyle barışık, halkın içinden geldiğini her fırsatta ispatlayan, halkla ilişkiler uzmanları kadar iletişimci Binali Yıldırım için bunlar çok önemli avantajlar.

Bir de Yıldırım, İstanbul meselesine 'damardan' girdi. "İlk hedefim İstanbul'un trafik sorununu çözmek" dedi.

Bana göre şu anda megakentin en büyük sorunu trafik. Yıldırım ise bu konuya son derece hakim. Ulaştırma Bakanlığı sırasında Türkiye'yi bir uçtan bir uca duble yollar, köprüler, hızlı trenler ile adeta ihya ettiği günlerden kalma tecrübesi, eminim ki İstanbullu seçmenin en büyük umudu olacak.

Dedim ya, kahin değilim.

Ama 40 yıla yaklaşan mesleki deneyimim, bana ekranda görünen kişilerin 'akıbetlerini' öngörebilme melekesi kazandırdı. Bu nedenle;

İstanbul, uzun yıllardır beklediği 'hem işi bilen, hem yüzü gülen' belediye başkanına kavuşacakmış gibi geliyor bana...