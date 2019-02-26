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YÜKSEL AYTUĞ
26 Şubat 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Bunun öte dünyası da var

Yürek burkan görüntüler, atv Haber'in ihbar hattına geldi. Balıkesir Bigadiç'te bazı hayvan besicileri, büyükbaş hayvanlarını çamura sokup bekletmiş. Çamur kuruyunca hayvanlar hareket edemez hale gelmişler. Sebep? Hareket edemeyen hayvanlar kilo kaybetmesin, birkaç kilo daha fazla çeksin, satarken üç-beş kuruş fazla para kazanılsın diye...
Haber bültenlerine daha önce de türlü 'hayvanlara eziyet haberi' yansımıştı.
Ama böylesine bir vicdansızlığa rastlamamıştım. Vicdan noksanlığımızın gelip dayandığı son nokta beni ister istemez karamsarlığa sürükledi.
Para için şeytana satılık ruhların gözlerinin nasıl karardığına şahit olmak, gerçekten de endişe verici.
Bigadiçlileri tanırım.
Dünya iyisi, hatırşinas, neşeli ama bir o kadar da duyarlı insanlardır. Duydum ki bu iğrenç yöntem oralarda giderek yaygınlaşmaya başlamış.
Aman ha sevgili dostlarım, güzel Bigadiç'in böyle hatırlanmasına sakın izin vermeyin.
Aranızdaki o bir avuç vahşiyi ayıklayın. Onlara hatırlatın:
Bu dünyanın bir de öte tarafı var...

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