Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel... Kanal D'deki '2. Sayfa' programının artık yıllanan sunucuları... Malum, magazin masaları kimilerince 'gıybet yeri' diye bilinir. Magazincilik az da olsa dedikoduculuk, laf taşıma, polemikleri ateşleme yeri olarak da adlandırılır. Bu nedenle Müge ile Gülşen'in isimleri 'engerekler' olarak anılmaya bile başlanmıştı. Ama cuma günü öyle bir icraatta bulundular ki, değme ombudsmanlara taş çıkarttılar. İkili, altı yıldır küs olan Demet Akalın ile Alişan'ı, onlardan habersiz aynı anda telefonla canlı yayına bağladılar. Beklenen oldu; buzlar eridi, küslük bitti, dostluk pekişti, gözyaşları sel oldu. Teşekkürler kızlar. Bize sizin gibi 'en gerekli' engerekler lazım!