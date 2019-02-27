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Spor Toto 1.Lig'de hafta sonu oynanan Altınordu-Adana Demirspor karşılaşmasında Altınordu formasını giyen Enis Destan, haksız olduğunu düşündüğü penaltıda topu bilerek dışarı attı. Destan, "Arkadaşıma bir faul yapıldı ama ceza sahasının dışında olduğunu gördüm ben. Faul yapılan arkadaşıma sordum, o da 'Dışarıda, penaltı değil' dedi. Ben de rakip takımın hakkını yememek için topu dışarı attım, çünkü penaltı değildi" dedi.

Malum, artık tartışmalı pozisyonlar VAR adı verilen izleme sistemiyle video yardımcı hakemler tarafından anında değerlendirilip sonuca ulaştırılıyor. Enis'in mesajı ise açık: Vicdanınız VAR'sa, başka şeye gerek yok!

Maçın sonucu mu? Altınordu karşılaşmayı 2-0 kaybetti.