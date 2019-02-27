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YÜKSEL AYTUĞ
27 Şubat 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Self magazin

Onca ödül töreni arasında gitmek için her yıl içlerinden sadece ikisini tercih ediyorum.
Bunlardan biri mutlaka Gecce'nin Mekan Ödülleri oluyor. Bu yıl da tören beni hayal kırıklığına uğratmadı. (Giderek yavanlaşan Oscar törenlerini canlandırmak için Akademi'nin dostumu danışman olarak istihdam etmesinde fayda var) Ödüller yerli yerindeydi.
Özellikle aralarında Beyti'nin de bulunduğu duayenlere verilen ödül çok anlamlıydı. Ama beni en çok duygulandıran, Down sendromlu gençlerin çalıştığı 'deki İyilik Atölyesi adlı kafeteryaya giden En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü oldu.
Bu arada magazin duayeni Kenan Erçetingöz, asıl bombayı sahnede kendisi için patlattı.
Gecenin yorucu ve stresli hazırlık çalışmaları nedeniyle kırdığı eşi Gül Hanım için "Senden çok özür diliyorum. Artık eve dönecek misin?" deyince, karısının bu yorucu süreçte annesinin evine yerleştiğini öğrenmiş olduk.

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