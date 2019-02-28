Beni yakından tanımayanlar, 2. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde görünce şaşırdı. 'Senin işin televizyon, ne işin var burada?' bakışlarına gülüp geçtim.

Bilmiyorlardı ki; ekonomiyi, siyaseti, haberciliği, sporu, magazini bilmeden televizyon eleştirmenliği yapılmaz. Bir ekonomi programını kritik etmek için en azından temel iktisat kuramlarından haberdar olmalısınız. Eğer spor programı yorumlayacaksanız, sağlam bir spor yazarlığı alt yapısı gerekir. Gündüz kuşağı kadın programlarını analiz edecekseniz, kadın dünyasından ve magazinden haberdar olmak zorundasınız.

İşte bu nedenledir ki, Turkuvaz grubunun ekonomi kanalı a Para ve Para dergisinin ana sponsoru olduğu 2. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi için oradaydım. (Fakir kulunuzun mütevazı meslek kariyeri arasında spor muhabirliği ve yazarlığı, ekonomi gazetesi genel yayın yönetmenliği, borsa dergileri yazı işleri müdürlüğü, kadın ve magazin dergilerinde yazı işleri müdürlüğü de vardır.) Öncelikle yılların ekonomi rehberi Para dergisi ile, yayına gireli çok kısa zaman olmasına rağmen iktisat konularının adeta seyir defteri haline gelen a Para kanalının tüm yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Böylesine önemli bir zirveye ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerini bir araya getirmek öyle her babayiğidin harcı değil.

Peki enerji ve doğal kaynaklar neden bu kadar önemli? Dünya düzeni artık petrol, doğal gaz gibi enerji kaynakları ile akarsular, ziraat açısından verimli topraklar ve maden rezervleri üzerine kurulu. Tüm dünyada süregelen savaş ve çatışmaların temelinde de bu kaynaklara herkesten önce sahip olma çabası yatıyor. Enerjiniz yoksa, yokuş çıkamazsınız. Doğal kaynaklara sahip değilseniz, ilk fırtınada darmadağın olursunuz.

Enerji ve doğal kaynağı rasyonel kılmak, verimli kullanmak da ancak sürdürülebilir devlet politikalarıyla mümkün olabilir.

Enerji eski bakanı Berat Albayrak'ın çizdiği yeni stratejinin, kendisinden sonra gelen bakan Fatih Dönmez ve bürokratları tarafından ivmelendirilerek sürdürülmesini görmek açısından zirve gerçekten de umut vericiydi.

Bu arada Sabah ve atv bünyesinden başarılı moderatörler, sunucular, panel yöneticileri çıktığını görmek de gurur vericiydi. Atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile a Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner; konularına hakimiyetleri, isabetli soru ve yorumları ile panelleri harika yönettiler.

Nacizane dileğime gelince...

Gelecek yıllarda bu önemli zirve biraz daha 'uluslararası' boyut kazanmalı.

Ekonomi konusunda Davos neyse, enerji ve doğal kaynaklar alanında da bu zirve aynı işlev ve öneme haiz olmalı.