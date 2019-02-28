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YÜKSEL AYTUĞ
28 Şubat 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Yok böyle ödül!

'Survivor'da Türk ve Yunan takımları, önceki gece yiyecek ödülü için kıyasıya bir mücadeleye giriştiler.
Sonuçta ödülü kazanan taraf Türk takımı oldu. Gelin görün ki ödül biraz tuhaftı. Yarışmacılara Hindistan cevizli gofret verildi.
Malum, yarışmacıların Hindistan cevizi yemekten canları çıkıyor. (Pek çoğunun bu yüzden sindirim sorunu yaşadığı biliniyor) Hatta yarışmadan sonra Hindistan cevizinin fotoğrafını bile görmeye tahammül edemiyorlar. İşte bu nedenle ödül bana biraz 'yeni bir direnç sınavı' gibi geldi.
Bu olay bana geçen sezonlarda bir yarışmacıya annesinin ta Türkiye'den 'en sevdiği yemek' niyetine salata göndermesini de hatırlattı.
Buna rağmen bizimkiler o Hindistan cevizli gofreti saniyesinde mideye indirdiler. Böylece 'Survivor'ın yıllardır verdiği mesaj bir kez daha tekrarlandı:
Allah kimseyi açlıkla ıslah etmesin!

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