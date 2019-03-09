Okurumuz Süleyman Bilgin, Tivibu yetkililerine ulaşamadığı için pek çok kişi gibi 'Yakından Kumanda' hattını kullanmak istemiş.

'Elçiye zeval olmaz' diyerek yayınlıyorum. Tivibu'cuların yanıtı için de köşemiz sonuna kadar açık.

"Sevgili Yüksel Aytuğ, Tivibu üyeliğimin yegane nedeni bisiklet sporuna olan ilgim ve de yarışları yayınlayan Eurosport kanallarını izlemekti. Şampiyonlar Ligi'ni alamadıkları gibi, Almanya Bundesliga yayınını da iptal ettiler. Bisiklet sezonunun başladığı bu dönemde, Eurosport 2 kanalını yayından kaldırdılar. Tivibu'nun web sitesinden şikayetimi dile getirmek istedim, defalarca denememe rağmen sistem izin vermiyor. Halka rağmen yaptıkları bu basiretsiz yayıncılığı aracılığınızla duyurmak istedim. İ

Köşemize sürekli katkı veren değerli okurlarımızdan Haluk Zırh, bu hafta da sosyal yönü ağır basan bir konuyu gündeme getirmiş:

"Günaydın Sayın Aytuğ.

Geçen hafta Ahmet Paşa ile Kelime Oyunu'nda bir kadın yarışmacı, daha evvel de sizinle paylaştığım bir konuyu gündeme getirdi.

Hanımefendi, işitme sorunu olduğu için öncesinden sunucu Ali İhsan Bey'e bilgi verdi ve sonrasında "Televizyonlarda yayınlanan dizi ve filmlerde alt yazı olsa bizim gibi insanlar için çok büyük rahatlık olacak" dedi.

Ağır işiten ve hiç işitmeyenler için aslında olması gereken bir uygulama. Köşenizden yapımcılara bu konuyu tekrar hatırlatırsanız, bu insanlara büyük bir iyilik yapmış olursunuz. İyi günler dilerim, kolay gelsin."yi günler dilerim."